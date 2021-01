Covid: Fauci, vaccinazioni sono tra processi più sicuri in medicina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I processi vaccinali sono tra gli interventi "più sicuri che si fanno in medicina" e i numeri fin qui registrati non consentono di parlare di rischi per i farmaci contro il nuovo coronavirus. Lo ha detto Anthony Fauci, direttore dell'Istituto nazionale malattie infettive Usa, nel corso della trasmissione "Che tempo che fa" in onda su RaiTre. "I vaccini sono tra gli interventi più sicuri che si fanno in medicina", ha detto Fauci ricordando che nei test fin qui effettuati, "oltre le reazioni allergiche che si avvertono immediatamente", non si conta un "numero significativo di eventi avversi". "Qualsiasi cosa si faccia su un paziente presenta rischi, ma nel calcolo dei benefici, i vaccini sono assolutamente vantaggiosi".(Res)