Business news: Brasile, lavoratori Ford protestano contro chiusura impianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavoratori della compagnia automobilistica statunitense Ford in Brasile protestano contro la decisione dell'azienda di sospendere definitivamente la produzione nel paese, con la conseguente chiusura di tre stabilimenti attualmente in attività. Secondo quanto riferito dal presidente dell'Unione metalmeccanici dello stato di Bahia (Umb), Julio Bonfim, al quotidiano "G1" a seguito di un colloquio con il presidente della Ford per il sud America, l'azienda ha informato che la decisione di terminare la produzione è stata presa a causa dell'instabilità economica del Paese. Secondo il sindacalista, la chiusura causerà la perdita del posto di lavoro per 12 mila lavoratori diretti, mentre, secondo Ford saranno interessati 5 mila posti di lavoro. (Res)