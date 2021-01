Imprese: Patuanelli, Seri industrial Spa completerà progetto Gigafactory in area ex Whirlpool

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, rimarca che "mentre qualcuno pensa ad aprire crisi di governo in un momento drammatico come quello che stiamo vivendo, continuiamo a resistere e a portare avanti il lavoro che i cittadini ci chiedono e che si aspettano da noi". E su Facebook annuncia che "da qui al 2023 la Seri industrial Spa completerà il progetto Gigafactory nell’area ex Whirlpool a Teverola, in Campania, assumendo 675 persone tra cui anche 175 ex dipendenti Whirlpool. La notizia - spiega - arriva dopo un altro successo annunciato ieri per la Sicamb di Latina, la storica azienda aeronautica italiana che ha completato un percorso di ristrutturazione supportato dal Mise grazie al Fondo per le crisi d’impresa fortemente voluto dal nostro sottosegretario Alessandra Todde".. (Rin)