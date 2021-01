Covid: Bayer valuta ingresso in produzione vaccino tedesco CureVac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda farmaceutica tedesca Bayer sta valutando la possibilità di avviare la produzione del vaccino anti-Covid sviluppato dall'azienda di biofarmaceutica tedesca CureVac. "Stiamo discutendo con CureVac e anche con i politici e le autorità su cosa si può fare", ha detto l’amministratore delegato di Bayer, Werner Baumann, al domenicale tedesco "Welt am Sonntag". “Con la nostra rete di produzione in Germania e negli Stati Uniti e i tempi di consegna appropriati, saremmo fondamentalmente in grado di produrre vaccini in quantità maggiori. Attualmente stiamo indagando su questo aspetto. Non si tratta di considerazioni finanziarie, ma piuttosto di rendere disponibile il vaccino il più rapidamente possibile”, ha detto. All'inizio del mese Bayer ha firmato un accordo di cooperazione e servizio con CureVac che lavora da tempo allo sviluppo del vaccino CVnCoV, per il quale lo studio clinico di fase 3 è iniziato a metà dicembre. CureVac prevede i primi risultati verso la fine di marzo. In caso di approvazione, la Commissione europea ha assicurato 405 milioni di dosi di vaccino per gli Stati dell'Ue. (Geb)