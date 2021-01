Russia: Navalnyj, non ho paura di accuse infondate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'oppositore russo Aleksej Navalnyj, appena atterrato all'aeroporto di Sheremetjevo di rientro dalla Germania, ha dichiarato di non avere paura per le accuse nei suoi confronti. "Mi dispiace per tutti gli altri passeggeri che hanno dovuto subire ritardi. Sono molto felice di essere tornato, questa è casa mia. Tutti mi chiedono se ho paura, non ho paura perché so che tutte queste accuse contro di me sono fabbricate ad arte", ha detto Navalnyj parlando ai giornalisti subito dopo il suo sbarco. "Non ho paura e vi esorto a non avere paura", ha aggiunto l'oppositore russo. (Rum)