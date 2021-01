© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, lunedì 18 gennaio, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 1290m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio assenti e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: ghiaccio.Piemonte: pressione in aumento situazione meteorologica sempre improntata alla stabilità. Cieli sereni o velati ma con formazione di qualche banco di nebbia tra notte e mattina sulla pianura piemontese orientale. Clima freddo, sempre pienamente invernale. (Rpi)