Governo: De Cristofaro (Leu), su Mes obiezioni strumentali di Renzi e Iv

- Il sottosegretario all'università e ricerca, Peppe De Cristofaro, afferma che "tutti sanno, anche i muri della Camera e del Senato, che in questo Parlamento non c'è una maggioranza favorevole al Mes. Ci piaccia o meno. Continuare a chiedere l'attivazione del Mes per mettere fine alla crisi di governo è la prova di quanto le dichiarazioni del senatore Renzi e di Italia viva di queste ultime ore siano del tutto strumentali". In un post su Facebook, l'esponente di Sinistra italiana-Liberi e uguali, quindi aggiunge: "Anche al di là del merito della questione che meriterebbe comunque una risposta ad una domanda semplice, cioè per quale ragione nessun Paese europeo ha deciso di adottare questo strumento, la strumentalità di questa richiesta, che da sola dimostra il vero obiettivo del senatore Renzi, quello di rompere l'asse tra Pd, movimento 5 stelle e sinistra, credo necessiti di risposte nette". (segue) (Rin)