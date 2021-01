Governo: De Cristofaro (Leu), su Mes obiezioni strumentali di Renzi e Iv (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si vada in Parlamento - sollecita De Cristofaro - si verifichi se attorno a queste tre forze si possano aggregare altri parlamentari, nel rispetto della Costituzione. Se non ci sarà la fiducia delle Camere ognuno sarà chiamato alle proprie responsabilità. Personalmente non ho cambiato idea. Se l'alternativa a questo governo e al presidente Conte sono le larghe intese con i sovranisti o governi tecnici che hanno fatto già danni in passato - conclude - allora meglio il voto. Che certo non è un belvedere, vista la situazione del Paese, ma che nonostante tutto rimane la via maestra quando non ci sono soluzioni praticabili o accettabili". (Rin)