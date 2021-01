Brasile: covid, approvato uso in emergenza dei vaccini AstraZeneca e CoronaVac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria del Brasile (Anvisa) ha autorizzato l'uso in emergenza dei vaccini contro il nuovo coronavirus sviluppati da AstraZeneca in collabotazione con l'Università di Oxford, e il cinese CoronaVac, prodotto da Sinovac Research & Development. Con il voto favorevole di tutti e cinque membri del direttorio, l'Anvisa ha accolto le raccomandazioni espresse in mattinata dalle tre aree tecniche dell'agenzia. La richiesta per l'AstraZeneca arriva dalla Fondazione Oswaldo Cruz (Fiocruz), che conta di produrre il farmaco presso il laboratorio Bio-Manguinhos di Rio de Janeiro. L'uso in emergenza del farmaco cinese è invece sollecitato dall'Istituto di ricerca scientifica Butantan di San Paolo. Nella serata di sabato l'Anvisa aveva respinto l'analoga richiesta presentata per il vaccino "Sputnik V", perché non ancora entrato nel vivo della fase tre di sperimentazione. (segue) (Brb)