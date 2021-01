Brasile: covid, approvato uso in emergenza dei vaccini AstraZeneca e CoronaVac (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il voto si è tenuto in un momento di acceso dibattito sull'efficacia dei farmaci. I dati del prodotto AstraZeneca, pubblicati a inizio mese, riferiscono di un 70,4 per cento di efficacia media. A inizio settimana l'istituto Butantan aveva invece riferito che il CoronaVac presentava un'efficacia pari al 50,38 per cento dei casi, valore nettamente inferiore a quello annunciato nei test svolti in altri paesi. Una notizia che avrebbe spinto Malesia e Singapore a sollecitare ulteriori assicurazioni scientifiche alla SinoVac prima di perfezionare l'accordo della vendita. La casa farmaceutica cinese avrebbe successivamente risposto affermando che i "risultati dei test clinici di fase 3 sono sufficienti a provare che la sicurezza e l'efficacia del vaccino sono buone in tutto il mondo". (Brb)