Covid: Moratti a Speranza, sospendere in via cautelare zona rossa in Lombardia per 48 ore

- Il vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti, sollecita il ministro della Salute Roberto Speranza a una decisione di sospensiva in attesa dell'aggiornamento degli indici Rt basato su dati che configurerebbero per la Lombardia "un livello di rischio attuale tutt'altro che da zona rossa" si legge in una nota della Regione, a cui sono allegate quattro tabelle, che classificano le regioni italiane sulla base di nuovi positivi per 100mila abitanti (la Lombardia con 16,9 è 14esima), percentuale di tamponi positivi oggi (con il 6,4 per cento la Lombardia è 11esima), numero di tamponi con giornalieri (con 25.051 la Lombardia è seconda dietro la Sicilia), ricoverati in terapia intensiva ogni 100mila abitanti (con 4,51 la Lombardia è nona) e totale dei vaccini anti-Covid somministrati (guida la Lombardia con 177.282 dosi). "La revisione sollecitata per martedì sulla base di questi dati - commenta Letizia Moratti - potrà essere molto più puntuale e oggettiva e dimostrare il minor grado di rischio di Regione Lombardia. Si tratta di una sospensiva di 48 ore che sono certa troverà poi una conferma definitiva per l'intera Regione a seguito del ricalcolo aggiornato degli indici che alla data del 16 gennaio a Regione Lombardia risulterebbe di 1,01 in decremento dall'1,17 di domenica 10 gennaio". (com)