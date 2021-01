Business news: Leonardo, contratto in Messico per elicottero AW169 per trasporto Vip/corporate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo ha annunciato l’ingresso dell’elicottero di nuova generazione AW169 sul mercato VIP/corporate messicano. Questo risultato - riferisce una nota - accresce il successo di questo modello in America Latina e nel mondo e rafforza il ruolo di Leonardo nel mercato degli elicotteri VIP bimotore di cui l’Azienda detiene già una quota del 40 per cento a livello mondiale. Un operatore privato messicano introdurrà in servizio quest’anno un elicottero leggero-intermedio AW169, caratterizzato da una configurazione altamente personalizzata che combina i più elevati standard di qualità e confort e beneficia dell'eccezionale spazio in cabina tipica del modello. Negli anni, modelli come il bimotore leggero AW109 e il bimotore intermedio AW139 hanno ottenuto grande successo in America Latina e in Messico per molteplici impieghi, incluso il trasporto VIP/corporate, e l’AW169 offre ora un’opzione in più per rispondere all’evoluzione del mercato regionale. (Res)