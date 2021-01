Business news: Brasile, Banca centrale stima inflazione al 4,37 per cento nel 2020 e al 3,32 nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli analisti delle istituzioni finanziarie del Brasile stimano l'inflazione nel 2020 al 4,39 per cento. La proiezione è contenuta nel sondaggio settimanale effettuato tra oltre 100 istituzioni finanziarie del paese dalla Banca centrale brasiliana (Bc), noto anche come rapporto "Focus", pubblicato l'11 gennaio. La stima è elaborata in attesa della pubblicazione del dato ufficiale dell'indice dei prezzi al consumo per l'ultimo mese dello scorso anno da parte dell'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge), attesa per domani, 12 gennaio. Nel 2020 l'inflazione dovrebbe dunque chiudere al sopra dell'obiettivo dalla Bc, fissato per il 2020 al 4 per cento, con una tolleranza di 1,5 punti percentuali in più e meno. (Res)