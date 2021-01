Governo: Boccia, esponenti Iv eletti con Pd rispettino parere comunità democratica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' una crisi di governo che "nasce per una valutazione affrettata del contesto politico italiano". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, intervenendo a "Che tempo che fa" su Rai3. "Faccio un appello a coloro eletti nel Pd di votare con il Partito democratico", ha aggiunto. Gli esponenti di Italia viva eletti nel Pd "sono chiamati ad esprimersi" in Parlamento, "mi auguro vogliano rispettare il parere di quella comunità vasta", ha concluso Boccia. (Rin)