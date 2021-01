© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani i partiti alleati andranno in Parlamento con la schiena dritta e la coscienza a posto. La maggioranza ci sarà, se sarà relativa o meno lo diranno i numeri". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, intervenendo a "Che tempo che fa" su Rai3. "Ci saranno una serie di appuntamenti, di volta in volta si vedrà", ha aggiunto. (Rin)