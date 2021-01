© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo è nato "per l'alleanza tra progressisti, guidata dal Partito democratico, e i Cinque stelle, non mi pare ci fosse Italia viva". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, intervenendo a "Che tempo che fa" su Rai3. "Fare politica e occuparsi dei problemi reali è un altro lavoro", ha aggiunto. (Rin)