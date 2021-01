Roma: Fassina (SpR), sindaca Raggi apra subito stazioni metro per senzatetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sindaca attui subito la mozione, approvata venerdì scorso in Assemblea capitolina per l’apertura notturna delle stazioni della metro per ospitare i senza fissa dimora". Lo dichiara in una nota Stefano Fassina consigliere di Sinistra per Roma promotore di Roma Ventuno. "Nonostante le rassicurazioni date dalla sindaca, le associazioni che nelle ultime sere hanno chiamato la sala operativa sociale del comune di Roma non hanno trovato posti disponibili per evitare un’altra notte al gelo a chi è costretto a dormire per strada. Grave che la sindaca di fronte al rischio della vita della parte più fragile della città non ha ancora dato seguito alla mozione", conclude.(Com)