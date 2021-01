Russia: il volo di Navalnyj cambia rotta, potrebbe atterrare all'aeroporto di Sheremetjevo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aereo con a bordo l'oppositore russo Aleksej Navalnyj, atteso alle 17:20 circa all'aeroporto Vnukovo di Mosca, ha cambiato rotta e sembra essere diretto a un altro scalo della capitale russa. È quanto emerge dal tracciamento dei dati del velivolo attraverso il portale "Flightradar24". In base alla nuova rotta dell'aereo, la nuova destinazione potrebbe essere l'aeroporto Sheremetjevo. Difficile capire al momento per quale motivo sarebbe stata modificata la rotta del velivolo, anche se da circa un'ora si susseguono le immagini e i video degli arresti dei sostenitori di Navalnyj effettuati dalla polizia a Vuknovo. Nel piccolo aeroporto moscovita si sono assembrate centinaia di persone e non si può escludere che la decisione di modificare l'aeroporto di destinazione del volo sia stata dettata da necessità di garantire con più facilità l'ordine pubblico da parte delle forze di polizia. (Rum)