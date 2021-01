Città metropolitana Roma: squadre viabilità stanno liberando strade provinciali dalla neve

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In queste ore le squadre del dipartimento viabilità della Città metropolitana di Roma stanno lavorando sulle strade provinciali. In particolare, nei comuni di Rocca Priora, Segni, Gorga e Monte Livata. Assieme al personale dell'Ente, anche le ditte incaricate per spargi sale e liberare le strade dalla neve. Personale della polizia metropolitana è intervenuta sulla Sp Tiberina al km 40 per rimuovere detriti caduti sulla strada assieme ai cantonieri dell'ente metropolitano con l'ausilio di una pattuglia dei carabinieri. Si raccomanda prudenza sulle strade soprattutto quelle segnalate dalle nevicate. Lo comunica Città metropolitana di Roma in una nota. (Com)