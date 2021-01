Indonesia: quasi 30mila evacuati per inondazioni nell'isola di Borneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di migliaia di persone sono state evacuate in Indonesia, a seguito delle inondazioni che si sono abbattute sull'isola di Borneo. Lo riporta l’Agenzia nazionale per la mitigazione dei disastri (Bnpb) segnalando che il livello delle acque in alcuni punti ha raggiunto tre metri. A tutta la giornata di domenica sono 39.49 le persone evacuate, riferisce la Bnpn riportando anche la morte di 15 persone in diverse città della provincia meridionale South Kalimantan. Altre cinque persone erano morte sabato, e 500 sfollate per le forti piogge abbattutesi nella provincia di North Sulawesi. Il paese è nel pieno di un'altra emergenza causata da una scossa di terremoto di magnitudine 6.2, che ad oggi ha causato la morte di almeno 73 persone. Il sisma, con epicentro 36 chilometri a sud della provincia di Sulawesi occidentale e a una profondità di 18 chilometri, è stato avvertito alle 2.18 di venerdì mattina. (Fim)