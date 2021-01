© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dichiarazione della deputata di Italia viva, Michela Rostan, "è un bel segnale". Lo afferma in una nota la deputata M5s, Marialucia Lorefice, presidente della commissioni Affari sociali a Montecitorio. "Come abbiamo detto in questi giorni, dentro Italia viva ci sono parlamentari responsabili che hanno a cuore il Paese, con la collega Rostan abbiamo collaborato sempre in maniera costruttiva", aggiunge.(Com)