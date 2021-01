Russia: volo di Navalnyj atterrato all'aeroporto di Sheremetjevo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aereo con a bordo l'oppositore russo Aleksej Navalnyj, atteso alle 17:20 circa all'aeroporto Vnukovo di Mosca, è atterrato pochi minuti nello scalo di Sheremetjevo. Non sono state al momento fornite ragioni ufficiali per il cambio di rotta, tuttavia secondo alcuni canali Telegram l'aeroporto Vnukovo sarebbe stato chiuso a causa di un guasto dei macchinari utilizzati per pulire dalla neve la pista di atterraggio. Nel piccolo aeroporto moscovita si erano assembrate centinaia di persone e non si può escludere che la decisione di modificare l'aeroporto di destinazione del volo sia stata dettata dalla necessità di garantire con più facilità l'ordine pubblico da parte delle forze di polizia. In precedenza la polizia russa aveva arrestato tre sostenitori di Navalnyj. L’oppositore si trovava da agosto in Germania dove è stato in cura presso la clinica di Berlino Charité per le conseguenze di un presunto avvelenamento da agente nervino. Il Servizio penitenziario federale della Russia lo ha accusato di essersi sottratto alla condanna con la condizionale ricevuta nel caso Yves Rocher e per questo motivo intende commutare la pena in detenzione effettiva. (Rum)