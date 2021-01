Governo: Bordo (Pd), apprezzabili dichiarazioni di Michela Rostan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole della deputata Michela Rostan, che ha annunciato di votare domani la fiducia al governo, "sono da apprezzare pienamente perché colgono con chiarezza l’attuale situazione". Lo dichiara in una nota il vicepresidente del gruppo Pd alla Camera Michele Bordo. "Ha ragione nel dire - prosegue - che l’apertura della crisi è incomprensibile, come è vero che il compito della politica è ricercare soluzioni e non far saltare il tavolo. Sono d’accordo sull’obiettivo di lavorare per rafforzare l’esecutivo, superandone limiti e correggendone i ritardi. In questo momento abbiamo un dovere di fronte agli italiani: assicurare la continuità nell’azione di governo per evitare avventure incomprensibili che rischiererebbero di mettere definitivamente in ginocchio il Paese". (Com)