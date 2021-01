© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coraggio di Aleksej Navalnyj che torna in Russia. Lo ha scritto su Twitter il commissario Ue per gli Affari economici, Paolo Gentiloni. "Volo dirottato in un aeroporto diverso. Troppi sostenitori in attesa, diversi arresti", ha scritto Gentiloni, commentando una foto in cui l'oppositore russo si fa un selfie con l’equipaggio del volo Pobeda che l'ha condotto da Berlino a Mosca. (Beb)