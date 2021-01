© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNESi riunisce la sottocommissione Carceri. All’ordine del giorno la situazione nella casa circondariale di San Vittore. Partecipano il direttore Giacinto Siciliano; il provveditore regionale Pietro Buffa; il coordinatore sanitario Ruggero Giuliani; il garante Francesco Maisto; Luisa Bove della conferenza regionale Volontariato Giustizia e Corrado Mandreoli della segreteria dell'Osservatorio Carceri.Diretta YouTube (dalle 13.30 alle 15.00)Si riunisce il Consiglio comunale. All’ordine del giorno gli interventi liberi dei consiglieri (ex art. 21) e le domande a risposta immediata. Il programma dei lavori prevede poi la discussione, tra le altre cose, di disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso.Diretta al link: http://milano.videoassemblea.it/ (dalle 15.30)VARIEPresentazione del quinto report Focus2R, l’osservatorio nazionale infrastrutture, sicurezza e mobilità per le due ruote, promosso da Confindustria Ancma e Legambiente, con la collaborazione di Ambiente Italia. Alla presentazione online interviene il ministro dell'Ambiente Sergio Costa. A seguire una tavola rotonda con gli assessori ai trasporti Marco Granelli (Milano), Maria Lapietra (Torino), Tiziana Benassi (Parma), Stefano Giorgetti (Firenze) e Matteo Campora (Genova).Diretta sul sito di Ancma (ore 11.00) (Rem)