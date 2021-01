Scuola: assessore Lazio, domani si riprende, ma serve ancora qualche sacrificio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'avvio delle lezioni in presenza, con una percentuale che va dal 50 al 75 per cento così come previsto dalle ultime indicazioni del Dpcm, Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, Scuola e Formazione della Regione Lazio, scrive una lettera a studenti, docenti e personale scolastico. "Agli oltre 500 mila studentesse e studenti delle scuole elementari e medie che quest'anno hanno sempre svolto lezioni in presenza, auguro una buona continuità di anno scolastico. Un augurio di buon rientro, invece, desidero rivolgerlo alle ragazze e ragazzi delle scuole superiori che nel Lazio sono oltre 250 mila e che da domani, 18 gennaio, riprenderanno in parte ad andare a scuola, alternando le lezioni in presenza a quelle a distanza. Tornare alla didattica in presenza è certamente importante poiché consente il recupero della socialità e delle relazioni così sacrificate in questi ultimi mesi, significa sostenere meglio gli studenti più in difficoltà - spiega l'assessore -. È naturale che in questi giorni i genitori, gli studenti e gli insegnanti siano preoccupati per l'eventuale possibilità di contagio. Ed è per questo che è importante che indicazioni sui corretti comportamenti da tenere dentro le scuole siano rispettate in pieno: distanziamento di un metro tra gli studenti e di due metri tra gli studenti e docenti; igiene delle mani e delle superfici; areazione degli ambienti".