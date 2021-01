Scuola: assessore Lazio, domani si riprende, ma serve ancora qualche sacrificio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Certamente rimane l'uso obbligatorio della mascherina anche quando si è seduti al banco con l'eccezione degli studenti con disabilità (e dei bambini dell'infanzia). È necessario continuare, con piccoli sacrifici, a evitare i contagi e a proteggere se stessi e gli altri - prosegue l'assessore Di Berardino -. Il rientro in classe è accompagnato da 10 azioni in gran parte attuate dalla Regione: ingresso a scuola con una percentuale in presenza che va dal 50 per cento al 75 per cento in base alle decisioni prese in autonomia da ogni singola istituzione scolastica, valorizzando in tal modo la partecipazione dei dirigenti scolastici, dei docenti, delle rappresentanze delle famiglie e degli studenti che nell'ambito delle funzioni del consiglio di istituto sono chiamati a scegliere. È stata potenziata la rete di trasporto regionale a partire dall'aumento delle corse Cotral all'uso degli autobus privati per rafforzare ulteriormente il servizio a favore degli studenti". (segue) (Com)