Scuola: assessore Lazio, domani si riprende, ma serve ancora qualche sacrificio (3)

- "È stato fatto un importante lavoro da parte di tutte le prefetture del Lazio che hanno coinvolto la Regione, l'ufficio scolastico regionale, i comuni, le aziende di trasporto per conciliare le esigenze del mondo della scuola, il distanziamento sociale e il servizi di trasporto - aggiunge l'assessore Claudio di Berardino -. Inoltre dalle prefetture è stata garantita un'opportuna azione di vigilanza per evitare assembramenti. Sono state introdotte due fasce orarie di entrata a scuola, alle 8 e alle 10, così da favorire il corretto e necessario distanziamento - spiega -. È stata data la possibilità alle singole istituzioni scolastiche di ridurre l'orario delle lezioni da 60 a 50 minuti soprattutto per andare incontro alle esigenze dei ragazzi senza che questo comprometta il programma scolastico, contando sulla capacità organizzativa delle scuole e sulla professionalità del corpo docente". (segue) (Com)