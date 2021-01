Scuola: assessore Lazio, domani si riprende, ma serve ancora qualche sacrificio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Lazio ha organizzato nei drive-in un accesso dedicato ai ragazzi delle scuole superiori e ai docenti. I primi possono fare i test senza certificato medico, mentre i secondi con certificato medico possono effettuare i tamponi gratuitamente. Inoltre continua a esserci un lavoro e uno stretto rapporto delle singole Asl con tutte le scuole - prosegue Di Berardino -. Come Regione stiamo lavorando per definire un'indicazione da rivolgere opportunamente alle amministrazioni comunali affinché possano rimodulare e/o riorganizzare gli orari di apertura delle diverse attività produttive e servizi, facendo salva la contrattazione con le organizzazioni sindacali e ovviamente indicando orari diversi dalle 8 e dalle 10, che come sopra specificato sono orari dedicati all'ingresso delle scuole contribuendo anche in questo modo a ridurre assembramenti - sottolinea -. La Regione Lazio ha pubblicato un secondo Bando rivolto alle scuole - e tramite queste ai ragazzi - con un finanziamento di 3,5 milioni di euro per potenziare la connettività e in particolare software, hardware e abbonamenti internet per permettere a tutti di seguire le lezioni a distanza". (segue) (Com)