Scuola: assessore Lazio, domani si riprende, ma serve ancora qualche sacrificio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una volta che la singola istituzione scolastica ha adottato la scelta sulla percentuale di ingresso a scuola (minimo 50 per cento, massimo 75 per cento, come da Dpcm), si è convenuto che alle 8 entra in classe il 60 per cento dei ragazzi e alle 10 entra il restante 40 per cento - spiega l'assessore al Lavoro, Scuola e Formazione della Regione Lazio, Claudio Di Berardino -. La Regione Lazio, congiuntamente all'Ufficio scolastico regionale, continuerà a promuovere incontri periodici con le organizzazioni dei sindaci, dei presidi e tutte le altre associazioni del mondo della scuola rappresentative dei genitori, degli studenti e docenti ma anche con l'Upi ai fini di monitorare l'andamento dei contagi nei prossimi giorni, così da valutare insieme la necessità di adottare modifiche o rimodulazioni delle scelte compiute con l'obiettivo di favorire e migliorare il servizio a favore degli studenti e della scuola". (segue) (Com)