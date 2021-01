Russia-Usa: portavoce ministero Esteri russo, aperti a un dialogo normale con Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è aperta a un dialogo normale con gli Stati Uniti sotto l'amministrazione del presidente eletto Joe Biden. Lo ha detto oggi la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova. “Non prevediamo alcun tipo di miglioramento rapido, in generale, non prevediamo un miglioramento perché queste sono le stesse persone, non hanno cambiato i loro argomenti. Siamo aperti a un dialogo normale e reciprocamente rispettoso”, ha detto Zakharova al canale televisivo russo “Rossiya 1”. Ieri l'ufficio di Biden ha annunciato la nomina dei diplomatici veterani Wendy R. Sherman e Victoria Nuland rispettivamente a vice segretario di Stato e sottosegretario per gli Affari politici. Nuland è nota per il suo coinvolgimento nella crisi politica ucraina del 2013-2014, nonché per le critiche alla politica di Mosca nella regione. L'inaugurazione di Biden è prevista per il 20 gennaio. (Rum)