Scuola: Sasso (Lega), Cts autorizza rientro a scuola ma Azzolina non garantisce sicurezza

- Il Cts (Comitato tecnico-scientifico) "autorizza il rientro in presenza nelle scuole superiori, fino al 75 per centoi. Cosa è cambiato rispetto ad un mese fa nelle nostre scuole? Hanno dimezzato il numero degli alunni per classe? No - rileva in una nota il deputato della Lega Rossano Sasso, membro della Commissione Cultura -. Hanno installato gli impianti di aerazione? No. Hanno effettuato a tappeto tamponi rapidi nelle scuole? No. Sulla base di cosa, quindi, ci dicono che ora ci sono condizioni di sicurezza, visto che non è stato fatto nulla? Tutto è invece stato deciso su precisa volontà politica, non su basi scientifiche o dopo effettivi interventi migliorativi in termini di prevenzione del rischio del contagio. L'ennesima decisione avventata che ricade su docenti e studenti. La Lega - conclude Sasso - vuole una scuola in presenza, ma in sicurezza. Tra 48 ore sapremo se questo governo andrà a casa o resterà in vita grazie a 4 mercenari della politica. Se Azzolina dovesse rimanere al suo posto, prevedo tempi bui per la scuola. La pazienza degli italiani è finita".(Com)