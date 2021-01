Russia: polizia arresta tre collaboratori di Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia russa ha arrestato tre sostenitori dell’attivista e principale esponente dell'opposizione russa, Aleksej Navalnyj, il cui aereo partito da Berlino atterrerà a minuti all'aeroporto Vnoukovo di Mosca. Lo riferiscono fonti di stampa. L’oppositore si trovava da agosto in Germania dove è stato in cura presso la clinica di Berlino Charité per le conseguenze di un presunto avvelenamento da agente nervino. Navalnyj dovrebbe essere arrestato al suo sbarco dopo che il Servizio penitenziario federale della Russia lo ha accusato di essersi sottratto alla condanna con la condizionale ricevuta nel caso Yves Rocher e per questo motivo intende commutare la pena in detenzione effettiva. (Rum)