Covid: assessore Lazio, oltre 106 mila vaccini somministrati, 6 per cento a over 80

- Nel Lazio prosegue l'attività di vaccinazione anti Covid: "oggi superata la quota delle 106 mila dosi somministrate di cui il 6 per cento a over 80". Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Questa mattina presso l'Istituto Spallanzani sono iniziate le prime somministrazioni dei richiami, al momento grazie agli accantonamenti del 30 per cento effettuati, non risultano difficoltà per le prossime due settimane sui richiami. Nelle giornate di lunedì e martedì - conclude l'assessore - sono previste le nuove consegne del vaccino Pfizer". (Rer)