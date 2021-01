Messico-Usa: Procura pubblica rapporto che scagiona ex ministro Difesa da accuse Dea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura generale del Messico (Fgr) ha pubblicato nella notte di sabato il documento che contraddice le accuse formulate dalla statunitense Drug enforcement administration (Dea) nei confronti dell'ex ministro della Difesa, Salvador Cienfuegos. In rete sono finite le centinaia di pagine delle indagini preliminari, in gran parte oscurate, con cui la Fgr ha deciso di non procedere penalmente nei confronti del generale, arrestato dalla Dea lo scorso ottobre. Nelle poche parti accessibli integralmente, si trtovano le smentite di Cienfuegos e i legali alle accuse di contatti con esponenti di una potente banda criminale, denunce di "leggerezza" nelle indagini della Dea e rivendicazioni del profilo professionale dell'ex ministro. Poche ore prima il dipartimento di Giustizia Usa aveva espresso delusione per la chiusura del processo, respinto illazioni sulla creazione di "prove infondate" e criticato la scelta del ministero degli Esteri messicano di rendere pubblicha anche la documentazione completa delle accuse al generale Cienfuegos. (segue) (Mec)