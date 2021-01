Messico-Usa: Procura pubblica rapporto che scagiona ex ministro Difesa da accuse Dea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Cienfuegos ha ricordato che negli oltre "55 anni di servizio" nell'esercito non è mai arrivata nessuna segnalazione di "legame o coinvolgimento" con le organizzazioni criminali, ha smentito che tra i suoi poteri ci fosse quello di impedire operazioni di sicurezza contro qualsiasi banda e presentato pesanti prove contrarie alla parte delle indagini che insiste sui presunti messaggi inviati alla delinquenza. Una comunicazione che sarebbe potuta passare solo attraverso un BlackBerry, apparecchio che il generale dimostra di non aver posseduto in "nessun momento". La difesa punta poi l'indice sui tanti errori di ortografia e sintassi dei messaggi, prova che il loro autore aveva una "educazione scarsa se non nulla". "Come è possibile che la Dea e tutto il suo personale di specialisti non si sia accorto o non abbia voluto accorgersi di questa e altre incongruenze?", chiede il generale.