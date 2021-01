Scuola: De Corato, come fa Sala a proporre lezioni miste Dad e presenza? Lo spieghi al suo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sindaco Sala ha incontrato una delegazione di studenti del liceo scientifico Vittorio Veneto e ha affermato che bisogna andare verso una soluzione mista tra didattica a distanza e in presenza. Vorrei che Sala spiegasse agli studenti come è possibile farlo visto che la Lombardia da oggi è entrata in zona rossa grazie al governo di centrosinistra che si è basato su dati vecchi, come abbiamo più volte denunciato". Così in una nota Riccardo De Corato, assessore regionale alla sicurezza e consigliere comunale a Milano con Fratelli d'Italia. "Capisco - prosegue De Corato - che il sindaco sia entrato in campagna elettorale, ma dovrebbe essere più serio. Si rivolga al 'suo' governo perché risolvano il problema della scuola e di una zona rossa che non ha senso per il nostro territorio. E sia chiaro con gli studenti: siamo in zona rossa fino a un tempo imprecisato, di certo fino al 31 dicembre, poi non si sa". "L'unica speranza contro questa decisione insensata è il ricorso del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana", conclude l'assessore. (com)