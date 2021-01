Egitto: conclusa udienza caso Zaki al Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa oggi una nuova udienza del processo nel tribunale del Cairo a carico di Patrick George Zaki, la cui decisione sarà probabilmente emessa entro le prossime ore. In attesa di sapere il risultato dell'udienza di oggi, circolano notizie di un'imminente grazia presidenziale per un certo numero di detenuti in occasione del Police Day e delle feste dei cristiani ortodossi. A dicembre 2019, Zaki, uno studente di 28 anni all'università di Bologna, è stato condannato a rimanere in stato di custodia. Il 7 febbraio la polizia egiziana ha trattenuto Zaki all'aeroporto del Cairo al suo arrivo da Bologna per accuse legate alla diffusione di notizie false legate a delle proteste contro il presidente in carica Abdul-Fattah al Sisi nel settembre 2018. (Res)