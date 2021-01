Governo: Renzi, non mi sta antipatico Conte o Pd, è battaglia per futuro figli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io non sopporto questo racconto per cui è tutto un problema mio. Non mi sta antipatico Conte, non ho problemi col Pd. Ho un problema con mio figlio e il Paese per il quale occorre spendere bene i fondi del Recovery plan". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, intervenendo a "Mezz'ora in più" su Rai3. "Questa battaglia è sacrosanta per il futuro dei figli. Non la volete fare? Lasciamo le poltrone", ha ribadito. (Rin)