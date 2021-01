Libia: ambasciata Usa accoglie con favore progressi forum dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata degli Stati Uniti in Libia ha accolto con favore i progressi compiuti dal comitato consultivo del Forum per il dialogo libico nel selezionare una nuova autorità esecutiva ad interim. Sul suo sito web ufficiale, l'ambasciata ha invitato le parti libiche a lavorare con urgenza e in buona fede, per formare un governo unificato, per raggiungere le elezioni nazionali del prossimo dicembre. L'ambasciata ha anche elogiato il rappresentante speciale ad interim del Segretario generale, Stephanie Williams, per il suo "ruolo eccezionale nell'aiutare a realizzare un futuro più sicuro per i libici". (Res)