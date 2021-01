© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non posso accettare che, con la mia esperienza, storia e piccola idea di politica, tra 10 anni abbiamo buttato via i soldi del Recovery fund". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, intervenendo a "Mezz'ora in più" su Rai3. "Io ho posto problemi politici e loro fanno telefonate per prendere i senatori, ma lo facciano senza di me", ha aggiunto. (Rin)