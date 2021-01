© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa non è una crisi inspiegabile". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, intervenendo a "Mezz'ora in più" su Rai3. "Penso che non sia consentito che chi è classe dirigente sia compartecipe di un disegno mediocre e senza respiro oltre che un accomodamento di poltrone", ha attaccato. (Rin)