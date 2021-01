Afghanistan: ministero Difesa, esercito ha ucciso 30 talebani a Kandahar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa afghano ha annunciato oggi che le sue forze armate hanno ucciso 30 agenti talebani nella provincia meridionale di Kandahar, respingendo un attacco alle sue posizioni. "Sono 30 i talebani uccisi e altri 4 feriti a Shahwali Kot e nel distretto di Zherai della provincia di Kandahar, ieri. Inoltre, 3 roccaforti con una grande quantità delle loro armi sono state distrutte", ha detto il ministero in un tweet pubblicato oggi. La notizia è stata diramata dopo che i talebani hanno rivendicato la responsabilità di un attacco a una base dell'esercito nella provincia avvenuto il giorno prima. Kandahar ha assistito a un'intensa escalation di violenza tra le forze governative e i talebani negli ultimi mesi, in concomitanza con i colloqui di pace in corso in Qatar. (Res)