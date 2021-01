© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia viva resterà in appoggio alla maggioranza con azioni variabili. Lo pensa il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, intervenendo a "Mezz'ora in più" su Rai3. Renzi "ha tentato di portare i suoi a votare contro, ma ha avuto un dissenso interno e si acconciato per l'astensione. Altro che patriota", ha commentato Mastella. (Rin)