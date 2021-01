© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io non ho gettato la spugna, io continuo". Lo ha detto il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, intervenendo a "Mezz'ora in più" su Rai3. "C'è bisogno di un'area centrale che dia una mano", ha spiegato. "In questo momento per il Paese è ingeneroso e immorale andare al voto", ha aggiunto. (Rin)