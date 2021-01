© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio esprimere solidarietà a Renzi per aver fatto parte e votato con una maggioranza mediocre, senza respiro" ma "anche solidarietà rispetto al futuro visto che si promette di sostenere questo governo". Così ha ironizzato il ministro per il Sud e la Coesione territoriale ed esponente del Pd, Giuseppe Provenzano, intervenendo a "Mezz'ora in più" su Rai3. (Rin)