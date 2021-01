© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto all'idea di un partito del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, come terza gamba dell'alleanza di governo, il ministro per il Sud e la Coesione territoriale ed esponente del Pd, Giuseppe Provenzano, intervenendo a "Mezz'ora in più" su Rai3, ha chiarito: "La situazione è talmente grave, farei un passo alla volta". (Rin)