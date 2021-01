Governo: Provenzano, con dimissioni decreto Ristori a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il governo si dimette perché non ha la fiducia, "il primo punto del governo dimissionario in ordinaria amministrazione non è detto" sia la promozione del "decreto Ristori da 32 miliardi, una legge di Bilancio". Lo ha sottolineato il ministro per il Sud e la Coesione territoriale ed esponente del Pd, Giuseppe Provenzano, intervenendo a "Mezz'ora in più" su Rai3. "Se ci sono 157 voti contrari il governo si dimette", ha aggiunto. (Rin)