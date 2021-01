Governo: Provenzano, tutti scenari aperti tranne rientro Italia viva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non faccio previsioni su quello che succederà in Parlamento, vediamo quello che accadrà, tutti gli scenari sono aperti". Lo ha detto il ministro per il Sud e la Coesione Sociale, Giuseppe Provenzano, il ministro per il Sud e la Coesione territoriale ed esponente del Pd, Giuseppe Provenzano, intervenendo a "Mezz'ora in più" su Rai3. Quanto al rientro di Italia viva, "è uno scenario che ha escluso Renzi", ha osservato. (Rin)