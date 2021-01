Libia: Francia chiede formazione autorità unificata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia ha chiesto la formazione di un'autorità esecutiva in Libia, in preparazione delle elezioni previste per il 24 dicembre. Il ministero degli Esteri francese ha chiesto in una nota la formazione di un governo unitario salutando l'accordo raggiunto ieri dai membri del dialogo politico di Ginevra sui meccanismi per la scelta dei membri del futuro governo. L'inviato ad interim delle Nazioni Unite in Libia, Stephanie Williams, aveva annunciato che i membri del comitato consultivo emanato dal dialogo libico avevano raggiunto un consenso finale sul meccanismo di selezione della nuova autorità esecutiva e di distribuzione delle posizioni, che potrebbe aprire la strada a una svolta nel corso politico della crisi libica.(Res)